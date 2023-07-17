«Транснефть-Верхняя Волга» представила собственное оборудование на выставке ИННОПРОМ-2023.

АО «Транснефть-Верхняя Волга» представило уникальное оборудование собственного производства на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2023 в Екатеринбурге. Разработки предназначены для предприятий топливно-энергетического комплекса, сообщает пресс-служба компании.

Представленный на выставке измерительно-вычислительный комплекс (ИВК) не имеет аналогов. Он позволяет вести коммерческий оперативный учет нефти и нефтепродуктов в трубопроводах любого типа.

- Уникальность оборудования заключается в программном обеспечении. Оно дает возможность продолжать измерения необходимых параметров в автоматическом режиме даже в случае нештатных ситуаций, например, отказа управляющих работой нефтепровода систем, - пояснили в АО «Транснефть-Верхняя Волга».

ИВК разработан филиалом АО «Транснефть-Верхняя Волга» – Центром промышленной автоматизации (ЦПА) и изготовлен из отечественных комплектующих. Запатентованное прикладное программное обеспечение комплекса реализовано на программном обеспечении российских компаний.

В ходе работы выставки разработкой заинтересовались представители белорусских компаний – не исключено, что в ближайшем будущем будут налажены поставки ИВК в соседнюю страну.