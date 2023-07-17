Обновленная территория вокруг озера Вторчермета открылась в Нижнем Новгороде

На этой территории появились пешеходные дорожки, детская и спортивная площадки и прочая пляжная инфраструктура. Фото: ТГ-канал Юрия Шалабаева.

Территорию вокруг озера Вторчермета в Нижнем Новгороде открыли после благоустройства. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем Телеграм-канале. Работы на этом участке проводились в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».

- Для комфорта любителей позагорать установили шезлонги и завезли новый песок. Для тех, кто пришёл с детьми или просто насладиться видом, оборудовали детскую и спортивную площадки, поставили скамейки, парковые качели и стулья, новые опоры освещения, проложили дорожки. Провели дополнительное озеленение: посеяли газон, посадили порядка 60 деревьев и более 500 кустарников, - написал глава города в соцсетях.

По его словам, раньше эту территорию можно было назвать только дикой, но теперь все изменилось. В заключение Шалабаев обратился к нижегородцам с просьбой бережно относиться к этому памятнику природы.