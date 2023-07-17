Экс-руководителю ГлавУКС Куклаеву могут смягчить обвинение

Обвиняемый не признал свою вину. Фото: Артем КИЛЬКИН

Бывшему руководителю ГлавУКС Сергею Куклаеву могут смягчить обвинение. Как рассказали «Коммерсанту» адвокаты обвиняемого, вместо особо крупного мошенничества ему могут вменить злоупотребление служебными полномочиями.

Куклаева обвиняют в нарушении закона при ведении благоустройства в парке «Швейцария» в 2020-2021 годах. По данным следствия, на площадках в парке было уложено не соответствующее проекту резиновое покрытие. Таким образом, было похищено порядка 41,5 млн рублей.

Экс-руководитель ГлавУКС не признал свою вину. Сторона защиты настаивает на том, что нарушение могло не быть связано с умышленным хищением средств — ГлавУКС, вероятно, оплатил еще невыполненные работы, чтобы не возвращать в федеральный бюджет неосвоенные средства.

Ранее сообщалось, что Нижегородский районный суд арестовал Сергея Куклаева по обвинению в хищении средств. В настоящее время обвиняемый находится в СИЗО. По этому делу также были задержаны Петр Сидельников и Роман Асабин – сотрудники подрядной организации ГК ЕКС