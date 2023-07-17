Единый дизайн-код улицы Максима Горького утвердили в Нижнем Новгороде

Вывески должны соответствовать стилистическим особенностям зданий. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Архитектурно-художественную концепцию улицы Максима Горького утвердили в Нижнем Новгороде. Соответствующее постановление от 14 июля опубликовано на сайте городской мэрии.

Согласно документу, концепция подготовлена для участка от улицы Барминской до площади Горького. Как следует из пояснительной записки, значительная часть информационных конструкций на этом участке улицы устарела. Кроме того, большое количество конструкций выполнено из некачественных материалов и установлено хаотично без учета исторических и стилистических особенностей зданий.

- Для уменьшения визуального шума на улице вводятся ограничения по цветовому решению информационных конструкций. Цветовая гамма информационных конструкций должна быть единой в пределах фасадов одного здания и соответствовать его колористическому решению, - говорится в документе.

Особо подчеркивается, что в концепции не учитывается текстовое наполнение вывесок, оно регулируется действующим законодательством и установленными нормативами.