Разворот маршруток Т-24 и Т-65 организуют на пересечении улиц Победная и Машинная в Сормове . Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Разворот маршруток Т-24 и Т-65 организуют на пересечении улиц Победная и Машинная в Сормовском районе. Об этом сообщила старшая смены ЦДС Центра развития транспортных систем Алена Чернышова на странице организации ВКонтакте.

По ее словам, такое решение было принято по просьбам местных жителей: на горячую линию и в интернете неоднократно поступали такие предложения. До этого маршрутки разворачивались на перекрестке Зайцева и Победной.