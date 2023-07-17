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НовостиОбщество17 июля 2023 9:39

Разворот маршруток Т-24 и Т-65 организуют на пересечении улиц Победная и Машинная в Сормове

Это было сделано по просьбам пассажиров
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Разворот маршруток Т-24 и Т-65 организуют на пересечении улиц Победная и Машинная в Сормове .

Разворот маршруток Т-24 и Т-65 организуют на пересечении улиц Победная и Машинная в Сормове .

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Разворот маршруток Т-24 и Т-65 организуют на пересечении улиц Победная и Машинная в Сормовском районе. Об этом сообщила старшая смены ЦДС Центра развития транспортных систем Алена Чернышова на странице организации ВКонтакте.

По ее словам, такое решение было принято по просьбам местных жителей: на горячую линию и в интернете неоднократно поступали такие предложения. До этого маршрутки разворачивались на перекрестке Зайцева и Победной.