Почти полторы тысячи студентов окончили Мининский университет в 2023 году. Фото: Мининский университет

Почти полторы тысячи студентов окончили Мининский университет в Нижнем Новгороде в 2023 году. Самое большое количество выпускников оказалось на факультете психологии и педагогики, а также на факультете управления и социально-технических сервисов. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

- В этом году документ о высшем образовании Мининского университета получили 1472 выпускника. Среди них 87 выпускников из других стран и 372 человека, которые окончили вуз с отличием, - рассказали в университете.

По словам ректора Мининского университета Виктора Сдобнякова, профессия учителя в этом году вошла в ТОП-3 приносящих счастье. Выпускники вуза пойдут работать в школы, детские сады, техникумы и центры дополнительного образования. Свои надпрофессиональные компетенции выпускники тестировали на платформе «Россия - страна возможностей». По итогу более 500 человек получили документ, подтверждающий владение гибкими навыками.

- Наши выпускники отличаются высоким уровнем коммуникабельности, а также надпредметных навыков, которые помогут им состояться в профессии и стать успешными людьми, - отметил Виктор Сдобняков.

В этом году на бюджетные места Мининского смогут поступить более 1350 абитуриентов, в том числе 374 человека – на магистерские программы. На платной основе будут учиться свыше 1200 человек. Документы на бюджет на бакалавриат можно подать до 25 июля, на магистратуру - до 10 августа.