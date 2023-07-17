Бизнес-посол Юрий Коробов рассказал об основных направлениях сотрудничества России и Африки

По мнению Юрия Коробова цель международных проектов состоит в том, чтобы выполнять природоохранительную, рекреационную, просветительскую и культурную функции. Фото предоставлено Пресс-службой "Деловой России".

Визит миссии из Танзании на Экономический и Гуманитарный Форум в рамках второго Саммита Россия-Африка организует Общество дружбы с Танзанией во главе с руководителем, бизнес-послом общероссийской общественной организации «Деловая Россия» в Танзании Юрием Коробовым, сообщает Пресс-служба «Деловой России».

Напомним, Экономический и Гуманитарный Форум в рамках второго Саммита Россия-Африка состоится 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Для Российской Федерации и, в частности, для российского бизнеса, Саммит традиционно является возможностью для поиска новых бизнес-партнеров между представителями РФ и стран Африканского континента. Первый Саммит Россия – Африка состоялся в 2019 году в Сочи под девизом «За мир, безопасность и развитие». В мероприятии приняли участие более шести тысяч участников из более 100 стран.

Основными темами Саммита в 2023 году станут экономика нового мира, безопасность и суверенное развитие, сотрудничество в области науки и технологий, а также развитие гуманитарной и социальной сферы.

Визит на Саммит миссии из Танзании организует Общество дружбы с Танзанией во главе с руководителем, бизнес-послом общероссийской общественной организации «Деловая Россия» в Танзании Юрием Коробовым. На протяжении нескольких лет, благодаря деятельности Общества Дружбы с Танзанией и общероссийской общественной организации «Деловая Россия» осуществляется международный обмен опытом в области экологии, строительстве, энергетики, технологий по сублимированию продуктов, сельского хозяйства, популяризации языков и многих других сферах.

«Сегодня у нас выстроен доверительный диалог с правительством Республики Танзания, а также получена государственная поддержка инициатив по налаживанию связей с этой африканской страной, - отмечает президент Общества Дружбы с Танзанией Юрий Коробов. - Среди участников танзанийской делегации ожидается много предпринимателей, специализирующихся на сельском хозяйстве. Возможно, что именно в этой сфере российские и танзанийские участники Саммита заключат наибольшее количество соглашений. Также важна экологическая повестка: у России и Танзании уже есть опыт совместной работы в области развития национальных парков. Российские специалисты посещали Танзанию и делились с коллегами своими наработками по сохранению и приумножению природных ресурсов. В области экологического туризма также успешно осуществлялись совместные проекты», - напоминает Юрий Коробов.

Он также подчеркивает, что Общество Дружбы с Танзанией уже организовывало встречи российских и танзанийских специалистов в области энергетики и экологии. Итогом встреч стало заключение Соглашения о долгосрочном партнерстве, в частности, в использовании возобновляемых источников энергии.

По мнению Юрия Коробова цель международных проектов состоит в том, чтобы выполнять природоохранительную, рекреационную, просветительскую и культурную функции. В результате встреч главы Общества с представителями министерства образования Танзании в африканской стране появилась кафедра русского языка, а сам предмет был включен в школьную программу образования. Знание языка поможет местным выпускникам трудоустраиваться в российские компании. А для российского бизнеса это возможность найти в стране лучшие кадры для своих будущих филиалов и совместных проектов.

«Изучение иностранного языка и культуры, а, тем более, получение образования в другой стране, как известно, рождает народную дипломатию, способствует расширению неформальных связей между странами и их гражданами, укреплению доверия, а вместе с тем и экономических отношений», - подчеркивает Юрий Коробов.