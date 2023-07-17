Размытый склон Силикатного озера в Нижнем Новгороде отремонтируют до 30 июля

Склон не выдержал затяжных ливней в первой декаде июля. Фото: Тг-канал "В Нижнем"

Последствия размыва грунта на Силикатном озере в Нижнем Новгороде устранят до 30 июля. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в администрации Ленинского района города. По их информации, работы на этом участке уже ведутся.

- В настоящее время проводятся работы по завозу грунта с целью устранения последствий размыва склона. Проведены работы по очистке территории пляжа от намывного грунта, - говорится в сообщении.

Напомним, 10 июля местные жители сообщили, что из-за сильных непрекращающихся ливней размыло склон Силикатного озера. В результате стали видны проложенные под землей коммуникации, будка спасателя оказалась на краю обрыва, а сам пляж затопило песчаной жижей. По заверениям местной администрации, к концу месяца все недочеты будут устранены.