Третий случай африканской чумы свиней выявлен в Нижегородской области. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Третий случай заражения скота африканской чумой свиней выявлен на территории Нижегородской области с начала 2023 года. Об этом сообщает региональный Россельхознадзор.

Заразу нашли в Воскресенском районе – вирус выявили у домашней свиньи, принадлежащей частному лицу. В связи с этим 14 июля состоялось заседание специальной комиссии, в ходе которой решался вопрос об установлении карантина и проведении мероприятий по ликвидации очага АЧС.

- По итогам заседания принято решение об отчуждении домашних свиней в деревнях Бараниха, Звягино, Лалакино, Борисовка, Урубково Воскресенского муниципального округа. Всем владельцам будет выплачена денежная компенсация, - сообщили в ведомстве.

Владельцам свиней рекомендуется не использовать для кормления траву из леса, оборудовать свинарники специальными дезковриками, а корма покупать только при наличии ветеринарных документов.