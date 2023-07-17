Более 80 жителей Вачского района приняли участие в стратсессии по актуализации стратегии развития Нижегородской области

Фото: Вачская газета

В Вачском муниципальном округе прошла территориальная стратегическая сессия, посвященная актуализации стратегии развития Нижегородской области, предложенной губернатором Глебом Никитиным.

«Становление и развитие Вачи неразрывно связано с металлообработкой. Изделия мастеров славились далеко за пределами региона, и сегодняшние вачские предприятия наследуют традиции прошлого. Важно, чтобы округ сохранял свое промышленное значение, развивая при этом социальную сферу и реализуя проекты благоустройства. Есть и перспективы в сфере туризма. Необходимо вместе с жителями, экспертами решить, что нужно делать в первую очередь для раскрытия потенциала Вачского округа», - отметил Глеб Никитин.

В стратсессии приняло участие более 80 жителей. Они подвели итоги реализации действующей стратегии развития Нижегородской области за пять лет, а также внесли предложения для ее обновления.

Как сообщил глава местного самоуправления Сергей Лисин, за пять лет реализации стратегии в муниципалитете отремонтировано около 100 км дорог, газифицировано 111 домовладений, в разных сферах создано 445 новых рабочих мест. В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в округе благоустроено пять значимых общественных пространств – в Новоселках, Филинском, Арефино и Ваче. Кроме того, благодаря нацпроекту «Экология» в муниципалитете ликвидировано 17 несанкционированных свалок.

Представитель секции «Человек» Наталия Смирнова, директор средней школы, озвучила предложения о реконструкции лагеря «Дружба», обеспечения медпомощи в отдаленных населенных пунктах, а также представила проект создания молодежного центра в Ваче.

«Благоустройство, качество городской среды, наличие мест, где можно проводить время и заниматься спортом, - один из важнейших факторов, благодаря которому молодежь принимает решение остаться на малой родине», – подчеркнула она.

Одна из таких представителей молодежи – Елизавета Миронова. Окончив вуз в Нижнем Новгороде, она вернулась в родную Вачу и сейчас работает дизайнером в местной газете. Елизавета представляла секцию «Пространство». Среди предложенных в этой секции идей были организация пространства для платной рыбалки и развитие инфраструктуры парка у озера Цимлян, в частности, создание экотропы.

«На примере нижегородского парка «Щвейцария» мы видим, что экотропа – это то, что реально привлекает людей, – подчеркнула Елизавета Миронова. – Экотуризм год от года набирает популярность, а у Вачи есть серьезное преимущество – прекрасная природа и экология. Поэтому создание соответствующей инфраструктуры повысит туристическую привлекательность и узнаваемость нашего муниципального округа».

Руководитель транспортного предприятия «Автомагистраль» Андрей Савин, работавший в секции «Экономика», презентовал проект предоставления Вачскому муниципальному округу статуса территории опережающего социально-экономического развития, то есть экономической зоны с особым правовым режимом ведения бизнеса и льготными налоговыми условиями.

«Это позволило бы увеличить объем инвестиций в муниципальный округ, повысить уровень жизни», – уверен он.

Также в секции «Экономика» был представлен проект создания бизнес-инкубатора для школьников.

«Если мы начнем обучать детей основам бизнеса со школьной скамьи, то в долгосрочной перспективе получим грамотные кадры, которые смогут оживить сферу бизнеса в нашем регионе и сделать ее более эффективной. А это, прежде всего, новые рабочие места и налоговые отчисления», – сказал Андрей Савин.

Председатель экспертного совета по реализации стратегии развития региона, первый заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина отметила высокую активность и вовлеченность экспертного сообщества Вачского муниципального округа в работу по развитию своего района: «Были предложены конкретные, продуманные проекты по созданию кластера «Казаковская метелица». Он должен работать не только на туристическую привлекательность округа, но и способствовать сохранению традиционных промыслов, созданию новых рабочих мест. Отдельно эксперты поднимали актуальный для многих районов области вопрос подготовки кадров для местных промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Говорили о необходимости создания единой системы профориентации и подготовки кадров, начиная с детского сада и школы, развитии учебно-производственных комбинатов. Предлагаемые проектные идеи, в первую очередь, направлены на профилактику оттока жителей из Вачского муниципального округа».

Напомним, в конце августа 2023 года на Нижегородской ярмарке состоится региональный форум «Вместе мы можем больше», где итоги работы стратегических сессий представят губернатору Глебу Никитину и нижегородцам. Форуму будут предшествовать 58 территориальных и 14 отраслевых стратегических сессий. Всего для актуализации стратегии развития Нижегородской области запланировано более 700 встреч с жителями. Их итоги войдут в план конкретных действий по развитию Нижегородской области и повышению уровня качества жизни в регионе.