Участок скоростной трассы М-12 от Москвы до Арзамаса откроют в сентябре

Участок трассы М-12 от Москвы до Арзамаса откроют в сентябре. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участок скоростной дороги М-12 от Москвы до Арзамаса планируют открыть уже в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба Госкомпании «Автодор» по итогам инспекции стройплощадки председателем правления Вячеслава Петушенко.

На сегодняшний день готовность этого участка дороги протяженностью 308,4 км составляет 83%. Сейчас ведется монтаж освещения и установка шумозащитных экранов, где-то ведется укладка асфальта, а где-то уже наносят разметку. Работы ведутся круглосуточно.

- По новой дороге без светофоров и перекрестков в одном уровне можно будет развивать скорость 110 км/час. Это позволит за 3,5 часа чистого времени в пути доехать от Москвы до Арзамаса, а за 6,5 часов – до Казани, - отмечают в ГК «Автодор».

Напомним, строительство платной скоростной дороги в Нижегородской области началось в январе 2021 года. Трасса пройдет через восемь районов: Вадский, Арзамасский, Навашинский, Ардатовский, Пильнинский, Сергачский, Бутурлинский, Перевозский.

Скоростная магистраль М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань станет дублером трассы М-7 «Волга» и пройдет по территории пяти регионов: Московской, Владимирской, Нижегородской областям, республикам Чувашия и Татарстан. Общая протяженность трассы составит более 800 километров, она позволит добираться из Москвы до Казани всего за 6,5 часов вместо нынешних 12-ти.