11 домов останутся без света и горячей воды в Нижнем Новгороде 17 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одиннадцать домов в Нижнем Новгороде останутся без света и горячей воды 17 июля. Под отключения попадают четыре улицы в разных районах, сообщает городское Управление ГОЧС.

Отключение электроэнергии запланировано по нескольким адресам в Автозаводском районе. Без света останутся дома № 26,30,32 по улице Школьной и дома № 23 и 25 по улице Челюскинцев. Электричества не будет до 14 часов.

Без горячей воды останутся жители улицы Гордеевской, 62,66,64,60 – «тепленькой» не будет до 13 часов. Также отключение горячей воды запланировано на улице Добролюбова, 7 и 9 – ее не будет до 14 часов.

Отключения носят плановый характер и связаны с проведением профилактических работ на объектах ЖКХ.