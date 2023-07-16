Плес и Городец заключили соглашение о сотрудничестве. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Плес и Городец заключили соглашение о сотрудничестве и стали городами-побратимами. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Соответствующее соглашение подписали глава местного самоуправления Городецкого муниципального округа Александр Мудров и председатель совета Плёсского городского поселения Тимербулат Каримов. Кроме того, в торжественном мероприятии принял участие Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, а также Митрополит Иваново-Вознесенский и Вичугский Иосиф. Городец и Плес начнут сотрудничать в разных направлениях, в том числе торгово-экономическом, научно-техническом, социальной и культурной сферах.

- Совместные проекты позволят не только продвигать Городец и Плёс на общероссийском уровне, но и по-новому открыть их для жителей Нижегородской и Ивановской областей», - отметил Александр Мудров.

Кроме того, ко Дню города Плеса было подписано еще одно соглашение между ГБУ НО «Нижегородский государственный художественный музей» и ГБУК Ивановской области «Плесский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник». В честь этого на главной площади Плеса состоится концерт с участием нижегородских музыкантов.