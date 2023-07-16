Первый театральный фестиваль «Специфик» проведут в Нижнем Новгороде. Фото: Центр театрального мастерства

Первый театральный фестиваль «Специфик» от Центра театрального мастерства проведут в Нижнем Новгороде с 4 по 13 августа. Об этом сообщают организаторы.

Как отмечается, фестиваль пройдет в два этапа. Первый состоится с 4 по 6 августа, второй этап пройдет с 11 по 13 августа. Для нижегородцев представят проекты, которые позволят жителям расширить представление о современном театре.

Саму программу разделят на три части: «Текст в городе», «Эксперимент» и «Город как арт-пространство». В ближайшее время появится расписание.

Основным в программе станет блок «Текст в городе». В ней приглашенные режиссеры Филипп Гуревич, Владимир Данай и другие представят шесть site specific спектаклей (современная драматургия или классические произведения) в значимых для города пространствах.

Второй блок называется «Эксперимент». Он будет посвящен Нижнему Новгороду и его жителям. Нижегородцы смогут воплотить свои театральные идеи под кураторством профессионалов. Принять участия смогут даже те люди, которые не связаны с театром.

Третий блок «Город как арт-пространство» будет включать в себя взаимодействие зрителей с пространством города через локальные коды: ландшафт, гастрономию и стрит-арт. Эксперты совместно с искусствоведом и сооснователем «Терминал А» Майей Ковальски создадут театральные инсталляции, связанные с городским контекстом.

Организаторами фестиваля выступают генеральный продюсер Евгений Пыхтин и Центр театрального мастерства.

- За плечами команды ЦТМ — многолетний опыт продвижения современного театра во всех его форматах. Мы делали фестиваль «Театральная Стрелка», уличные спектакли-променады, лабораторию «Линии театра» совместно со студией «Тихой». Так или иначе взаимодействовали с местными смыслами и постепенно пришли к site-specific формату, - отметил Евгений Пыхтин.