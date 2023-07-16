Мужчина, который приставал к детям в Сормовском районе, оказался психбольным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Психиатрическое заболевание выявлено у мужчины, который приставал к детям в Сормовском районе. Об этом «Комсомолке» рассказали ГУ МВД по Нижегородской области.

Напомним, нижегородцы заметили неадекватного мужчину, который приставал к детям в Сормове. По рассказам очевидцев, мужчина сначала бегал с камнем за мальчиком на велосипеде, а потом и вовсе забежал в подъезд за несовершеннолетней девочкой.

Оказывается, у 25-летнего мужчины психиатрическое заболевания. Его уже задержали сотрудники ППС и доставили его в отдел полиции №1. Кроме того, мужчина является инвалидом.