Пчелиный рой облепил детскую площадку в ЖК «Анкудиновский парк». Фото: телеграм-канал «Мой Нижний Новгород».

Пчелиный рой атаковал детскую площадку в ЖК «Анкудиновский парк». Об этом сообщили в телеграм-канале «Мой Нижний Новгород».

Сообщается, что инцидент произошел сегодня, 16 июля. Тысячи насекомых облепили навес от солнца. Вероятно, они заблудились и не смогли долететь до улья. На месте уже работает пчеловод, он ловит заблудившийся рой, чтобы потом отвезти его на пасеку.

Ранее сообщалось, что жители Автозаводского района Нижнего Новгорода жалуются на подвальных блох в квартирах.