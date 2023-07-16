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НовостиОбщество16 июля 2023 12:57

Нижегородские школьники могут заработать летом до 30 тысяч рублей

Несовершеннолетние могут работать официантами, лаборантами, вожатыми
Елизавета КОПЫЛОВА
Нижегородские школьники могут заработать летом до 30 тысяч рублей

Нижегородские школьники могут заработать летом до 30 тысяч рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

Нижегородские подростки смогут заработать летом от 16 до 30 тысяч рублей. Об этом сообщает издание «Живем в Нижнем» со ссылкой на управление по труду и занятости населения.

Как отмечается, школьники смогут работать официантами, курьерами, менеджерами, вожатыми. Также найдется работа для подростков в библиотеках.

За летнюю подработку школьники могут получить от 16 до 30 тысяч рублей. Зарплата будет почасовая, однако центр занятости населения выплачивает материальную поддержку в размере 1500 рублей.

Подростки с 14 до 15 лет могут работать до четырех часов в день, с 15 до 16 – до пяти часов в день. От 16 до 17 лет подростки могут работать до семи часов.

Подработку на лето школьники могут найти через платформу «Работа в России», подав заявление.