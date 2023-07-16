Нижегородские школьники могут заработать летом до 30 тысяч рублей Фото: Даниил ОПАРИН

Нижегородские подростки смогут заработать летом от 16 до 30 тысяч рублей. Об этом сообщает издание «Живем в Нижнем» со ссылкой на управление по труду и занятости населения.

Как отмечается, школьники смогут работать официантами, курьерами, менеджерами, вожатыми. Также найдется работа для подростков в библиотеках.

За летнюю подработку школьники могут получить от 16 до 30 тысяч рублей. Зарплата будет почасовая, однако центр занятости населения выплачивает материальную поддержку в размере 1500 рублей.

Подростки с 14 до 15 лет могут работать до четырех часов в день, с 15 до 16 – до пяти часов в день. От 16 до 17 лет подростки могут работать до семи часов.

Подработку на лето школьники могут найти через платформу «Работа в России», подав заявление.