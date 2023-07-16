Нижегородка купила фейковую путевку в Абхазию и лишилась 81 тысячи рублей Фото: Даниил ОПАРИН

Жительница Нижнего Новгорода купила путевку в Абхазию за 81 тысячу рублей и стала жертвой мошенников. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

По информации ведомства, 61-летняя нижегородка увидела в Интернете выгодную путевку в Абхазию. Женщина оставила заявку, чтобы ей прислали реквизиты для оплаты и перевела за путевку 81 270 рублей. Через несколько дней пенсионерка узнала, что сайт, на котором она купила путевку ненастоящий, а саму организацию закрыли на ремонт.

Нижегородка обратилась в отделение № 2 УМВД России по Нижнему Новгороду. По факту произошедшего завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». На данный момент проводят расследование данного происшествия.