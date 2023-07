Концерт памяти Честера Беннингтона пройдет в Нижнем Новгороде 22 июля.

22 июля струнный оркестр Hard Rock Orchestra (16+) даст концерт в Нижнем Новгороде, посвященный памяти Честера Беннингтона. Величайшего рок-вокалиста своего времени не стало шесть лет назад.

- Этот человек, прошедший не простой, но очень яркий творческий путь, не просто добился огромного успеха и популярности, он перевернул вселенную рок-музыки, - уверены организаторы концерта. - Группа Linkin Park, в которой Честер был ведущим вокалистом более 20 лет, считается одним из самых успешных музыкальных коллективов XXI века! Их диски получили множество мировых премий и наград и расходились миллионными тиражами.

Данью памяти звезды мирового масштаба и станет концерт в Нижнем Новгороде. Камерная атмосфера единения и приятных воспоминаний погрузят каждого зрителя в невероятную красоту музыки Linkin Park. В этот вечер прозвучат бессмертные шедевры Numb, In the End, Faint, Crawling, What I've Done и другие в особенном живом исполнении.

- Нижегородцев ждет симбиоз взрывной энергии музыки Linkin Park с мелодичностью и пронзительным звуком классических инструментов. В финале концерта прозвучит традиционное хоровое исполнение One More Light всем залом, - обещают организаторы. - На концерт 22 июля уже распроданы практически все билеты. Это еще раз доказывает, что группа Linkin Park до сих пор любима и популярна в нашей стране и что такое, новое прочтение их творчества нравится зрителям.