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НовостиОбщество16 июля 2023 8:55

Парк «Швейцария» организует для нижегородцев «120 минут музыки и танцев»

Мероприятия пройдут 22 и 29 июля
Елизавета КОПЫЛОВА
Парк «Швейцария» организует для нижегородцев «120 минут музыки и танцев». Фото: страница парка «Швейцарии» во «ВКонтакте».

Парк «Швейцария» организует для нижегородцев «120 минут музыки и танцев». Фото: страница парка «Швейцарии» во «ВКонтакте».

Парк «Швейцария» проведет для нижегородцев «120 минут музыки и танцев» 22 и 29 июля. Об этом сообщается на странице парка во «ВКонтакте».

Жителей ждет два час песен и танцев под музыку. Такие мероприятия пройдут в честь 120-летия общественного пространства. Первое такое мероприятие уже прошло для жителей 15 июля. Для нижегородцев исполнили известные песни дуэт кавер-группы White Fire Марии Жигаловой и Дмитрия Давыдова. Позже звучала бачата, рок-н-ролл и современные мелодии вместе с мастерами GallaDance Avantage.

Каждую субботу июля для нижегородцев будут организовывать музыку и танцы. Прийти может любой желающий.