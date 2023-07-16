Парк «Швейцария» организует для нижегородцев «120 минут музыки и танцев». Фото: страница парка «Швейцарии» во «ВКонтакте».

Парк «Швейцария» проведет для нижегородцев «120 минут музыки и танцев» 22 и 29 июля. Об этом сообщается на странице парка во «ВКонтакте».

Жителей ждет два час песен и танцев под музыку. Такие мероприятия пройдут в честь 120-летия общественного пространства. Первое такое мероприятие уже прошло для жителей 15 июля. Для нижегородцев исполнили известные песни дуэт кавер-группы White Fire Марии Жигаловой и Дмитрия Давыдова. Позже звучала бачата, рок-н-ролл и современные мелодии вместе с мастерами GallaDance Avantage.

Каждую субботу июля для нижегородцев будут организовывать музыку и танцы. Прийти может любой желающий.