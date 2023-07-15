Итоги работы V Всероссийского форума «Дигория» подвели в Нижнем Новгороде. Фото: организаторы Всероссийского форума "Дигория"

Итоги Всероссийского форума «Дигория» подвели в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Как отмечается форум проходил с 10 по 14 июля. Участники под руководством наставников разрабатывали проекты по разным направлениям: «Молодежь и страна», «Социально-политическая экспертиза», «Образование и просвещение», «Медиа и коммуникации», «Политические технологии». Позже они выступали с презентацией и получили обратную связь от экспертов.

В последний день форума состоялось вручение III Национальной премии «Дигория» и награждение победителей конкурса «Росмолодёжь.Гранты». Экспертный совет премии выбрал девять лучших специалистов в категориях «Политические исследования», «Политические коммуникации» и «Политические технологии».

Победителями конкурса «Росмолодёжь.Гранты» стали Динара Тулегенова со своим проектом «Молодежная исследовательская мастерская», Мария Самоделкина с проектом «Волонтерский центр поддержки участников СВО и их семей», Екатерина Набатникова с проектом «Стресс-СТОП: Повышение уровня стрессоустойчивости молодых сотрудников УИК и ТИК», Игорь Распопов — «Образовательный проект «Журналистик» и Галина Райченко — с проектом «Образовательная лаборатория родительства «Мое чудо».

Все победители получат финансовую поддержку для реализации своих идей на сумму более трех миллионов рублей.