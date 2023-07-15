Полуобнаженную девушку заметили на площади Советской в Нижнем Новгороде Фото: Яндекс. Карты

Полуобнаженная девушка бегала на площади Советской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают в телеграм-канале «Нижний Новгород. Без цензуры».

Прохожие заметили полуголую девушку на остановке вечером 14 июля. Она приставала к людям. На остановке стояла бабушка, девушка подбежала к ней, однако та прогнала ее своей клюшкой.

В комментариях предположили, что девушка разделась на спор и подбежала к пенсионерке, чтобы забрать ее куртку. Некоторые жители думают, что девушка была под запрещенными веществами или вовсе страдает психическими заболеваниями.

Напомним, голый мужчина залез на вышку на улице Горького в Нижнем Новгороде. Инцидент произошел днем 25 июня.