Шестую сессию, посвященную отраслевой политике, провели в КУПНО. Фото: сайт КУПНО.

Шестую отраслевую сессию по социальной политике провели в КУПНО. Об этом сообщила нижегородская телекомпания «Волга».

Как отмечается, эксперты в области социальной сферы собрались, чтобы обсудить идеи актуализации, написанной пять лет назад Стратегии развития. Кроме того, был создан круглый стол, который был посвящен людям старшего поколения. Во время дискуссии было предложено ввести новые инструменты для вовлечения людей 60+ в здоровый образ жизни.

Пять лет назад обсуждалась проблема трудоустройства, однако теперь этот вопрос не стоит перед экспертами. Нижегородская область поднялась на несколько строчек в рейтинге социально-экономического положения регионов по итогам 2022 года.

Кроме того, после стратегической сессии, пять лет назад в Нижнем Новгороде появился молодежный центр «Высота». Теперь эксперты настаивают на создании межпоколенческого дворца культуры.

Все предложения, прозвучавшие на сессии, будут представлены экспертному совету и губернатору Нижегородской области Глебу Никитину. Именно он является инициатором актуализации Стратегии развития. В конце лета будут обсуждать ее обновленную версию.