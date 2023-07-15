Фестивали реконструкции будут проходить на Нижегородской ярмарке до конца лета. Фото: некоммерческое объединение «Фестиваль исторической реконструкции Приволжский штандарт».

Еженедельные фестивали реконструкции будут проходить на Нижегородской ярмарке до конца лета. Об этом сообщил оргкомитет фестиваля «Приволжский штандарт».

Согласно информации, фестивали стартуют с 15 июля. Каждые выходные будут посвящены новой тематике и перенесут зрителя на несколько столетий назад. Гости фестиваля смогут погрузиться в историческую эпоху прикоснуться к артефактам, «пообщаться» с известными личностями, среди которых Александр Невский, Козьма Минин, Николай II, Максим Горький, Льюис Кэрролл, Владимир Шухов, Юрий Всеволодович и другие.

С помощью реконструкторов и исторических костюмов во время фестиваля создадут атмосферу живой истории, которая позволит зрителям окунуться в мир прошлых эпох.

Программа летних фестивалей реконструкции:

15-16 июля - «Наука и ремесло на Ярмарке».

11:00-19:00 – фестиваль реконструкций, фотозоны, мастер-классы, настольные игры

14:00-19:00 – синематограф

12:00, 13:00, 14:00, 17:00 – исторические лекции

13:00 – струнное трио

14:30, 16:30 – Ла Верден (Тула)

22-23 июля – «Стрелецкое подворье». Мастерские чеканки и каллиграфии, фотозоны и показательные выступления.

28-29 июля – «Война и мир». Фотозоны и показательные выступления русских и французских солдат 1812 года. Концерт и ампирные танцы.

5-6 августа – «Время Александра Невского». Лекции и мастер-классы по ремеслам XII века. Русская дружина, показательные выступления. Выставки и фотозоны.

12-13 августа – «Дни искусства на Ярмарке». Литературные и исторические персонажи, концерты, спектакли, господские игры. Литературный квест.

22-23 августа – «Великий Волжский путь». Корабельные мастерские. Фолк-музыка.

26-27 августа - Старославянский праздник урожая «И приспе осень…». Фотозоны, мастер-классы по традиционным ремеслам. Выставка культуры народов Поволжья. Фолк-музыка.