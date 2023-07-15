Более 50% жителей Нижнего Новгорода пожаловались на систематические переработки Фото: Василий Вахрин

54% жителей Нижнего Новгорода пожаловались на систематические переработки. Такой вывод сделали специалисты SuperJob, после проведения опроса.

Согласно статистике, только один из трех нижегородцев не работает сверх графика. Кроме того, чем больше зарплата у респондентов, тем больше людей, которые остаются работать после рабочего дня. Среди опрошенных, кто зарабатывает до 50 тыс рублей 41% тех, кто не перерабатывает. Но среди тех, кто зарабатывает выше 80 тыс рублей - только 26% не перерабатывает.

Есть представители профессий, которые чаще всего работаю сверх графика. Среди них маркетологи – 77%, врачи – 64%, а также учителя – 38%.

Реже всего на переработки жалуются менеджеры по продажам и операторы call-центров.