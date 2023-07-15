Бастрыкин поручил провести проверку нарушений при благоустройстве Щелоковского хутора Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку нарушений при благоустройстве Щелоковского хутора. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По информации источника, нижегородцы обратились в СК РФ с жалобой о нарушениях при благоустройстве архитектурно-этнографического музея-заповедника «Щёлоковский хутор» в Нижнем Новгороде. Дело в том, что в парке повреждена береговая линия трех озер, она является кормовой базой для обитателей водоемов. Такое нарушение связано с уложенной экобрусчаткой, которую в настоящее время демонтируют.

Кроме того, в обращении говорилось о хищении бюджетных средств, выделенных на благоустройство.

Председатель СК РФ поручил руководителю СУ СК по Нижегородской области Айрату Ахметшину провести проверку и доложить о ее результатах.