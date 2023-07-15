Движение на улице Пролетарской будет ограничено с 16 по 17 июля Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Движение на улице Пролетарской будет ограничено с 16 по 17 июля в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Как отмечается, ограничения будут действовать с 12:00 16 июля до 10:00 17 июля на пересечении улиц Пролетарского и Акимова. Для автомобилистов установят дорожные знаки. Специалисты департамента отмечают, что необходимо заранее ознакомиться со схемой проезда.

В связи с ограничениями будут изменены схемы некоторых маршрутов:

- маршруты А-9, А-22, А-52 двигаясь с улицы Акимова в сторону улицы Бурнаковской, будут совершать разворот у поста ДПС под путепроводом Борского моста.

- маршрут Т-24 двигаясь с улицы Пролетарской в сторону улицы Бурнаковской, будет также совершать разворот у поста ДПС под путепроводом Борского моста.

- троллейбус №3 двигаясь с микрорайона Мещерское озеро, будет направляться по Мещерскому бульвару, улице Сергея Есенина, улице Мурашкинская, Московскому шоссе, проспекту Героев и далее по маршруту.

-троллейбус №5 двигаясь с микрорайона Мещерское озеро, будет следовать по Мещерскому бульвару, улице Сергея Есенина, улице Мурашкинская, Московскому шоссе, Сормовскому шоссе и далее по маршруту.

-троллейбус №25 двигаясь с микрорайона Мещерское озеро, будет следовать по Мещерскому бульвару, улице Сергея Есенина, улице Мурашкинская, Московскому шоссе и далее по маршруту.

-маршруты А-57, А-66, А-69 при движении с микрорайона Мещерское озеро будут ехать по улице Карла Маркса, Улице Сергея Акимова и далее по маршруту

В обратном направлении все маршруты будут следовать без изменений.