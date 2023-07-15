Гиды-координаторы начали работать в Нижегородском кремле. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Гиды-координаторы начали работать в Нижегородском кремле в связи с большим количеством туристов. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Как отмечается, гиды-координаторы будут помогать туристам, а также нижегородцам по различным вопросам. В частности, по вопросам функционирования Кремля, музеев, храмов и организаций, расположенных на территории крепости.

Основными обязанностями гидов является осмотр территории с целью контроля соблюдения правил, установленных в Кремле. Однако исполняющий обязанности управляющего делами правительства Нижегородской области Юрий Бортников отметил, что гиды будут, в том числе, помогать посетителям найти тот или иной музей, рассказывать о программе мероприятий.

Согласно статистике управления, с начала года Нижегородский кремль посетило уже более 6,5 млн человек. Это в 2,6 раз больше, чем за тот же период прошлого года.

- Приятно видеть, что наш регион становится все более привлекательным и приоритетным направлением среди туристов. Знакомство с Нижним Новгородом, как правило, начинается с посещения его исторического центра – Нижегородского кремля. Наша задача – сделать это посещение максимально комфортным, интересным и запоминающимся, - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Юрий Ильин.

Специалистам выделили для работы планшеты и идентификационные бейджи. У них специальная одежда с логотипом Кремля. Они будут работать на территории Нижегородского кремля, Кремлевского бульвара и Чкаловской лестницы.