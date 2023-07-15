Двухэтажный социальный центр возведут в Городце. Фото: Инспекция государственного строительного надзора региона.

Двухэтажный Центр культурного развития построят в Городце. Об этом сообщила Инспекция государственного строительного надзора региона.

По информации источника, центр будет состоять из двух этажей. На первом этаже построят большой и малый залы, библиотеку, гримерные, реставрационную и административные помещения. На втором этаже разместят хореографический зал, различные кабинеты, а также студии. В проекте предусмотрено строительство двух лифтов.

Социальный центр планируют возвести по улице Шмагрина по госпрограмме комплексного развития сельский территорий. По этой же программе в Городце строится детский сад на 240 мест в микрорайоне "Галанино". Уже в августе проведут первую проверку строительства детского сада.