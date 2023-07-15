Росгвардеец помог пострадавшему в ДТП жителю города Кстово и не допустил возгорание автомобиля. Фото: Управление Росгвардии по Нижегородской области.

Росгвардеец оказал медпомощь пострадавшему в ДТП жителю Нижегородской области и не допустил возгорание автомобиля. Об этом сообщило Управление Росгвардии по Нижегородской области.

Как отмечается, военнослужащий Центра специального назначения «Витязь» ОДОН им. Ф.Э. Дзержинского сержант Лев Макеев помог 50-летнему мужчине, который попал в ДТП в городе Кстово. Во время отпуска сотрудник Росгвардии ехал на своем автомобиле и заметил, что водитель, который ехал перед ним на иномарке, не справился с управлением. В результате машина слетела с трассы и несколько раз перевернулась.

Росгвардеец остановился, чтобы помочь мужчине выбраться из искорёженного автомобиля, оказал ему доврачебную помощь, а после вызвал скорую помощь. Также он принял меры по недопущению возгорания повреждённого автомобиля.

Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего в одну из больниц города. Позже ему диагностировали компрессионный перелом позвоночника. Благодаря своевременной помощи, которую оказал росгвардеец, пострадавшему удалось избежать тяжелых последствий для здоровья.

Отметим, что 20 декабря 2022 года за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Президент Российской Федерации наградил сержанта Льва Макеева орденом Мужества. Он является участником специальной военной операции по защите мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик.