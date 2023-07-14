Более 3000 срочников призвали в армию в Нижегородской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более трех тысяч жителей Нижегородской области пополнили ряды Вооруженных сил России в ходе весеннего призыва. Итоги прошедшей призывной кампании подвели в регионе 14 июля, сообщает областной военный комиссариат.

- Установленный план призыва граждан в Нижегородской области выполнен в соответствии с требованиями и в установленные сроки. В ходе весеннего призыва со сборного пункта военного комиссариата Нижегородской области в войска было направлено более 180 сформированных воинских команд, - говорится в сообщении.

В общей сложности на службу были направлено около трех тысяч срочников в возрасте от 18 до 27 лет. 700 человек из областного центра, остальные из районов области. Более 550 призывников проходят службу в элитных войсках: в Президентском полку ФСО, Преображенском и Семеновском полках.