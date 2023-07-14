1,1 млрд рублей получит Нижегородская область на покупку новых автобусов. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область получит 1,1 млрд рублей из федерального бюджета на покупку новых автобусов. На эти средства регион сможет купить 173 современные машины для пассажирских перевозок. Такое решение было принято на президиуме Правительственной комиссии по региональному развитию Российской Федерации, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Планируется, что автобусы приобретут уже в этом году. Это будет 87 автобусов среднего класса и 86 автобусов малого класса. Они заменят работающие сегодня машины, которые изношены почти на 90%. Автобусы планируется обновить на 93 маршрутах, в том числе пригородных.

- В первую очередь, речь идет о территориях, входящих в состав Нижегородской агломерации: Городецкий, Богородский, Балахнинский округа и городской округ город Арзамас, - сказал Глеб Никитин.

Автобусы будут работать на метане – это позволит повысить безопасность перевозок и снизить затраты перевозчика.