Летящий самолет украсит нижегородскую телебашню 14-15 июля. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Нижегородская телебашня включит праздничную подсветку в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса 14-15 июля. Об этом сообщает Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр.

В честь этого события, с которого фактически началась история гражданской авиации в России, стороны телебашни украсит летящий самолет и надпись «100 лет - первому регулярному рейсу Москва - Нижний Новгород». Подсветка будет работать 14 июля с 22.00 до полуночи, 15 июля - с 21.30 до полуночи.

Напомним, что в эту субботу, 15 июля в Нижегородском аэропорту им. Чкалова пройдут праздничные мероприятия, а над акваторией Волги в районе Стрелки состоится авиационное шоу с участием летной группы «Русь» и других самолетов. Вчера и сегодня проходят репетиции шоу. Ранее мы публиковали программу авиашоу.