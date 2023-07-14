Глеб Никитин доложил президенту о развитии квантовых технологий в Нижегородской области. Фото: kremlin.ru

Губернатор Глеб Никитин доложил президенту Владимиру Путину о развитии квантовых технологий в Нижегородской области. Сеанс видеосвязи прошел по квантовой сети. В рамках Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир», который проходит в Москве с 10 по 14 июля. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- В Нижегородской области выполняются научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы во всех субтехнологиях: квантовые вычисления, квантовые коммуникации, квантовая метрология и сенсоры. Кстати, именно квантовые технологии - одно из направлений работы нижегородского ИНТЦ "Квантовая долина", - рассказал Глеб Никитин.

Сеанс связи было организован с использованием межуниверситетской квантовой сети (МУКС) ННГУ, защищенной квантовым ключом, который практически невозможно взломать. Магистральная квантовая сеть формируется ОАО «РЖД» по поручению президента совместно с межведомственным суперкомпьютерным центром Российской академии наук и фондом «Иннопрактика». Модератором сеанса связи по квантовому каналу стал генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.