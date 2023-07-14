Нижегородским работодателям рекомендовали выделить 1% рабочих мест для участников СВО. Фото: Александр КОЦ

В Нижегородской области работодателям рекомендовали выделить 1% рабочих мест для участников специальной военной операции. Соответствующее предписание содержится в указе губернатора Глеба Никитина №154 от 11 июля 2023 года. Документ опубликован на портале правовой информации.

Квоты в размере 1% от штатной численности сотрудников предусмотрены для граждан, заключивших контракт с Минобороны как через военкомат, так и через пункт отбора на военную службу. Также работодателям предложено платить ежемесячно зарплату тем сотрудникам, которые ушли на СВО и за которыми сохраняется место.

Отметим, что 12 июля очередная группа нижегородских добровольцев отправилась в учебный центр для подготовки к участию в специальной военной операции.