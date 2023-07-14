Иван Носков: «Мы всегда делаем упор на сроки и качество выполнения работ»

В Дзержинске завершается капремонт многоквартирных домов. Глава города Дзержинска Иван Носков совместно с председателем комитета по городскому хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов Думы города Дзержинска Олегом Богдановым и подрядчиками проверил ход работ. В 2023 году более 30 видов работ будет проведено на 18 домах, почти на каждом из них ведется замена крыш, и на 16 домах – ремонт фасадов. На эти цели направлено более 354 миллионов рублей средств, аккумулированных в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области.

Особое внимание в ходе проверки было уделено качеству капремонта на домах №№ 26, 30, 30а по улице Октябрьской и дома №74 по проспекту Ленина, где подрядная организация ООО «СтройПромСервис» заканчивает ремонт крыш и фасадов.

«Мы всегда делаем упор на сроки и качество выполнения работ. Радует, что подрядчик выдержал заданный темп. Качество исполнения капремонта также не вызывает серьезных нареканий, работа ведется с соблюдением технологии, – отметил глава Дзержинска Иван Носков. – После сильных ливней особое внимание уделил проверке соблюдения технологии укладки утеплителя на кровлях. Пока нареканий нет, при приемке работ управляющие компании еще раз обратят внимание. Все отремонтированные объекты должны отвечать самым современным требованиям и с точки зрения комфорта, и с точки зрения эстетики. Уверен, подрядчики приложат максимум усилий, чтобы у жителей и управляющих компаний не было к ним претензий в процессе эксплуатации дома».

Как доложил главе города генеральный директор ООО «СтройПромСервис» Наиль Низаметдинов, на крышах, в том числе в ночное время суток, организовано дежурство с целью предотвращения и оперативного реагирования на возможные происшествия в связи с погодными условиями. Капремонт крыш домов предусматривает демонтаж и полную замену стропильной системы и обрешетки, производится смена покрытия, утепление, противопожарная обработка, монтаж системы снегозадержания и ограждения.

«Очень важно, чтобы сейчас, после того, как работы завершат, активно включались в работу управляющие компании – необходимо оперативно устранять мелкие недостатки, которые, несомненно, остаются. Также нужно приводить в порядок подъезды: задача – обновить дом не только снаружи, но и внутри. Безусловно, это должны отслеживать депутаты по округам. Масштабные ремонтные работы идут в Дзержинске не первый год, город действительно преображается. Используемые расцветки, на мой взгляд, ещё более подчёркивают красоту сталинского ампира. И мы можем увеличить размах этих работ, для этого необходимо активное участие самих горожан. Сейчас собираемость взносов не более 60% – это невысокая цифра, нужно её увеличивать», – подчеркнул председатель комитета по городскому хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов Думы г. Дзержинска Олег Богданов.

В настоящее время завершен ремонт крыш домов № 39 по улице Чапаева, №№ 13, 15, 11/7 и 7 по улице Гагарина и № 24 по проспекту Циолковского. Капремонт фасада продолжается на всех объектах, завершается замена окон и дверей в подъездах, обустройство входных групп. Кроме того, в многоэтажных домах Дзержинска уже запущено в эксплуатацию 54 новых лифта, замена которых производилась в рамках инициативы губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Всего до конца 2023 года в городе будет заменено 125 лифтов в 37 домах.

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска