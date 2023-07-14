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НовостиОбщество14 июля 2023 6:52

Оплата QR-кодом вводится в нижегородском метро с 17 июля

Пока дополнительный способ оплаты будет работать в тестовом режиме
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Оплата QR-кодом вводится в нижегородском метро с 17 июля.

Оплата QR-кодом вводится в нижегородском метро с 17 июля.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В нижегородском метро с 17 июля вводится дополнительный способ оплаты проезда QR-кодом. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

Первое время новая система будет работать в тестовом режиме. Выбить бумажный чек с QR-кодом можно будет в автоматах по продаже жетонов.

- Проведённое тестирование позволит оценить скорость работы сервиса, и только после оценки результатов новый вид оплаты будет запущен полноценно, - пояснил мэр.

После введения нового формата оплаты все старые способы будут по-прежнему доступны пассажирам нижегородской подземки.