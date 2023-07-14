Жители Дальнеконстантиновского района предложили создать систему подготовки аграриев на территории округа

Фото: Иван Морозов.

В Дальнеконстантиновском муниципальном округе прошла территориальная стратсессия, посвященная актуализации стратегии развития Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Во встрече приняли участие более 70 жителей. Они подвели итоги реализации действующей стратегии развития Нижегородской области за пять лет и внесли предложения для ее обновления. Дискуссия проводилась по трем направлениям: «Человек», «Экономика» и «Пространство».

В секции «Пространство» активисты представили проект реновации системы водопровода, а также ряд предложений по развитию инфраструктуры сельских территорий.

В секции «Человек» группа работала над проектом «Кадры решают всё», который предполагает, в частности, развитие системы сквозного образования с акцентом на профориентацию уже начиная с детского сада, продолжая школой, организацией среднего профессионального образования и вузом.

В секции «Экономика», которую возглавила руководитель автотранспортного предприятия Татьяна Хомутова, также рассматривались вопросы обеспечения кадров. Эксперты предложили организовать на территории округа обучение и подготовку специалистов для сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Также были озвучены предложения о модернизации сферы ЖКХ.

Обновление стратегического документа проводится в регионе по предложению губернатора Глеба Никитина. В связи с этим организуются встречи в разных муниципалитетах, а также отраслевые стратегические сессии на региональном уровне. В конце августа 2023 года на Нижегородской ярмарке состоится региональный форум «Вместе мы можем больше», где итоги работы стратегических сессий представят губернатору Глебу Никитину и нижегородцам. Форуму будут предшествовать 58 территориальных и 14 отраслевых стратегических сессий. Всего для актуализации стратегии развития Нижегородской области запланировано более 700 встреч с жителями. Их итоги войдут в план конкретных действий по развитию Нижегородской области и повышению уровня качества жизни в регионе.