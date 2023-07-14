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НовостиОбщество14 июля 2023 6:04

Три дома снесут на улице Горького ради строительства метро

Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Три дома снесут на улице Горького ради строительства метро.

Три дома снесут на улице Горького ради строительства метро.

Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

Три дома изымут на улице Горького в центре Нижнего Новгорода ради строительства новых станций метро. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Три земельных участка общей площадью 241 квадратный метр и дома №180,181 и 181 будут изъяты у владельцев и переданы в муниципальную собственность. Собственникам территорий будут выплачены компенсации в соответствии с действующим законодательством. Как следует из постановления, все дома в настоящий момент нежилые.

Напомним, в Нижнем Новгороде идет строительство новых станций метро – «Сенная» и «Площадь Свободы». С 8 июля площадь Свободы была полностью перекрыта, там начался вынос инженерных коммуникаций. К осени по периметру построят временную дорогу для автомобилей, а вот общественный транспорт будет ходить в объезд вплоть до конца 2025 года.