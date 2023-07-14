Три дома снесут на улице Горького ради строительства метро. Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

Три дома изымут на улице Горького в центре Нижнего Новгорода ради строительства новых станций метро. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Три земельных участка общей площадью 241 квадратный метр и дома №180,181 и 181 будут изъяты у владельцев и переданы в муниципальную собственность. Собственникам территорий будут выплачены компенсации в соответствии с действующим законодательством. Как следует из постановления, все дома в настоящий момент нежилые.

Напомним, в Нижнем Новгороде идет строительство новых станций метро – «Сенная» и «Площадь Свободы». С 8 июля площадь Свободы была полностью перекрыта, там начался вынос инженерных коммуникаций. К осени по периметру построят временную дорогу для автомобилей, а вот общественный транспорт будет ходить в объезд вплоть до конца 2025 года.