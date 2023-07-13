Еще четыре нижегородских колледжа вошли в федеральный проект «Профессионалитет». Фото: Павел МАРТИНЧИК

Еще четыре нижегородских колледжа вошли в федеральный проект «Профессионалитет», ориентированный на подготовку квалифицированных кадров по наиболее востребованным профессиям и специальностям. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

По словам министра, к программе присоединились Дзержинский педагогический колледж, Дзержинский химический техникум, Нижегородский радиотехнический колледж и Кулебакский металлургический колледж. В 2024 году на их базе будет создано четыре образовательно-производственных кластера. С их открытием число таких центров в регионе вырастет до 10.

- Самое большое число кластеров в России - у нас! – прокомментировал Давид Мелик-Гусейнов. - Новые кластеры открываются в химической и металлургической промышленности, в отраслях радиоэлектроники и образования. Это значит, что студенты теперь не просто учатся, а с первых шагов становятся работниками предприятий.

Напомним, что в рамках федерального проекта «Профессионалитет» в здании «Нижполиграфа» на улице Варварской будет открыт технопарк среднего профессионального образования. Сейчас там идет масштабный ремонт, первые лаборатории планируется открыть в сентябре 2023 года.