Сквер на улице Коминтерна открылся после благоустройства. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде завершилось благоустройство сквера на улице Коминтерна в Сормовском районе. Территорию обновили по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба городской администрации.

Как отметил мэр города Юрий Шалабаев, раньше на этом месте была обычная проходная зона с несколькими скамейками, а теперь здесь – многофункциональная зона. Рядом находится Центр детского творчества, поэтому благоустройство сквера продумывали, взяв этот факт за основу.

- Для ребят установили сцену, детскую площадку, спортивный комплекс. Привели в порядок сеть дорожек, систему освещения, поставили новые лавочки и урны. Не остался без внимания и «Паровоз СУ 251-32»: его полностью отремонтировали и вернули яркие цвета, - рассказал Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

Это уже второе общественное пространство в Сормове, которое было благоустроено в этом году по программе ФКГС. Ранее был сдан сквер на улице Культуры, еще две территории будут благоустроены на проспекте Кораблестроителей и улице Федосеенко.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Нижнем Новгороде будет благоустроено 30 территорий.