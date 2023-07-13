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НовостиОбщество13 июля 2023 12:41

Сквер на улице Коминтерна открылся после благоустройства

Территорию обновили по программе ФКГС
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Сквер на улице Коминтерна открылся после благоустройства.

Сквер на улице Коминтерна открылся после благоустройства.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде завершилось благоустройство сквера на улице Коминтерна в Сормовском районе. Территорию обновили по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба городской администрации.

Как отметил мэр города Юрий Шалабаев, раньше на этом месте была обычная проходная зона с несколькими скамейками, а теперь здесь – многофункциональная зона. Рядом находится Центр детского творчества, поэтому благоустройство сквера продумывали, взяв этот факт за основу.

- Для ребят установили сцену, детскую площадку, спортивный комплекс. Привели в порядок сеть дорожек, систему освещения, поставили новые лавочки и урны. Не остался без внимания и «Паровоз СУ 251-32»: его полностью отремонтировали и вернули яркие цвета, - рассказал Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

Это уже второе общественное пространство в Сормове, которое было благоустроено в этом году по программе ФКГС. Ранее был сдан сквер на улице Культуры, еще две территории будут благоустроены на проспекте Кораблестроителей и улице Федосеенко.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Нижнем Новгороде будет благоустроено 30 территорий.