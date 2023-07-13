Белорусская компания запустит станкозавод в Нижегородской области

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Нижегородский завод ООО «Велам-Рус» и белорусское ОАО «Станкозавод «Красный борец» подписали соглашение о намерениях по созданию совместного станкостроительного предприятия в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На предприятии будут производить круглошлифовальные, плоскошлифовальные станки и иное оборудование, которое сейчас производится в городе Орша Республики Беларусь.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян отметил, что между регионом и Беларусью действуют давние партнерские связи, и в последнее время это взаимодействие только крепнет. Так, например, в прошлом году в Ворсме открылось совместное российско-белорусское производство трамваев МиНиН.

- Подписанное сегодня соглашение послужит основой для еще одного проекта, который вместе планируют реализовать нижегородские и белорусские промышленники, - прокомментировал Андрей Саносян.

Договоренность о создании совместного станкостроительного предприятия была достигнута в ходе бизнес-миссии нижегородских властей в Республику Беларусь в начале июня 2023 года. В ближайшее время в Нижегородскую область приедут специалисты белорусского предприятия, чтобы обсудить и наметить конкретные шаги для создания нового завода.