Стало известно о состоянии пострадавших в смертельном пожаре на Бекетова детей

Двое детей все еще находятся в реанимации. Фото: Иван Макеев

Стало известно, в каком состоянии находятся дети, пострадавшие во время страшного пожара, произошедшего на улице Бекетова в Нижнем Новгороде в ночь на 11 июля. Как сообщили «КП-Нижний Новгород» в региональном Минздраве, в настоящее время все пятеро находятся в детских больницах.

- По состоянию на 13 июля в Нижегородской областной детской клинической больнице продолжают проходить лечение двое пострадавших. Один пациент находится в отделении реанимации и интенсивной терапии, его состояние оценивается как тяжелое. Еще один пациент проходит лечение в педиатрическом диагностическом отделении, состояние стабильное, - добавили в министерстве.

Еще трое детей были доставлены в Детскую городскую клиническую больницу №1 и госпитализированы в стационар. В настоящее время один ребенок находится в отделении реанимации и интенсивной терапии в состоянии средней степени тяжести. Двое других детей уже переведены в педиатрическое отделение и находятся в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, о пожаре в доме 5б на улице Бекетова стало известно в 21:59. К прибытию пожарных горела квартира на 2 этаже и чердак. Из горящего здания спасли 10 человек. 34-летняя женщина погибла сразу, ее не смогли реанимировать. Три девочки в возрасте 8,12 и 17 лет, а также 12-летний мальчик и 2-летний малыш получили отравление продуктами горения.

- Один ребенок был в крайне тяжелом состоянии. У него остановилось сердце, но медики успешно провели реанимацию в машине скорой помощи. В результате сердечная деятельность была восстановлена, - рассказал глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов.

Также в этом пожаре пострадал 56-летний мужчина. Он получил перелом лодыжки.