Истребитель МиГ-29 заметили в небе над Нижним Новгородом

Жители Нижнего Новгорода 13 июля заметили в небе истребитель МиГ-29, который кружил над городом. Очевидцы выложили видео в соцсетях.

На кадрах видно, как военный самолет кружит над акваторией Волги между Нижневолжской набережной и Стрелкой, выписывая в воздухе самые невообразимые пируэты и выполняя фигуры высшего пилотажа. Свидетели происходящего утверждают, что видели истребитель также на Гребном канале.

- На Гребном канале низенько так прошел! – пишут интернет-пользователи.

Поводов для беспокойства, однако, нет. Просто в Нижнем Новгороде началась репетиция авиационного шоу, которое пройдет 15 июля по случаю 100-летия Нижегородского международного аэропорта. По приглашению аэропорта в шоу будет участвовать пилотажная группа «Русь», которая будет выступать на пяти самолетах Л-39. В авиашоу примут участие учебно-боевой самолет Як-130, сверхзвуковой реактивный истребитель МиГ-29УБ Нижегородского авиастроительного завода «Сокол» и Як-52 нижегородского аэроклуба им. П.И. Баранова.