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НовостиЭкономика13 июля 2023 9:44

Производство беспилотников запустят в Нижегородской области

Подписано соглашение о создании Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Производство беспилотников запустят в Нижегородской области.

Производство беспилотников запустят в Нижегородской области.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Нижегородской области создадут региональный Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем. Соответствующее соглашение АНО «Горький Тех» и ООО «Группа Промавто» подписали в ходе Международной промышленной выставки «Иннопром-2023» в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Центр беспилотных авиасистем (БАС) будет заниматься разработкой технологий для проектирования новых БАС, их созданием, сервисным обслуживанием, а также проведением необходимых экспертиз. «Группа Промавто» специализируется на производстве спецавтомобилей, а теперь занимается еще и беспилотниками.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян отметил, что развитие этой отрасли - перспективное направление для Нижегородской области, поскольку позволяет решать самые разные задачи на гражданской службе, а также позволяет упростить некоторые бизнес-процессы.

- Беспилотники обеспечивают наблюдение за определенными территориями или объектами, помогают мониторить леса на предмет возгораний в жаркие периоды, позволяют доставлять необходимые грузы, облегчают сельскохозяйственную деятельность, – пояснил Андрей Саносян.