Производство беспилотников запустят в Нижегородской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Нижегородской области создадут региональный Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем. Соответствующее соглашение АНО «Горький Тех» и ООО «Группа Промавто» подписали в ходе Международной промышленной выставки «Иннопром-2023» в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Центр беспилотных авиасистем (БАС) будет заниматься разработкой технологий для проектирования новых БАС, их созданием, сервисным обслуживанием, а также проведением необходимых экспертиз. «Группа Промавто» специализируется на производстве спецавтомобилей, а теперь занимается еще и беспилотниками.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян отметил, что развитие этой отрасли - перспективное направление для Нижегородской области, поскольку позволяет решать самые разные задачи на гражданской службе, а также позволяет упростить некоторые бизнес-процессы.

- Беспилотники обеспечивают наблюдение за определенными территориями или объектами, помогают мониторить леса на предмет возгораний в жаркие периоды, позволяют доставлять необходимые грузы, облегчают сельскохозяйственную деятельность, – пояснил Андрей Саносян.