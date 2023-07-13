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НовостиПроисшествия13 июля 2023 7:28

Мошенники начали обманывать нижегородских медиков с помощью фото главврачей

Они создают фейковые профили в мессенджерах
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Мошенники начали обманывать нижегородских медиков с помощью фото главврачей.

Мошенники начали обманывать нижегородских медиков с помощью фото главврачей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нижегородских медиков предупредили о новом виде мошенничества, когда аферисты представляются главным врачом, используя его фото. Об этой схеме обмана рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

- Заводится в мессенджерах фейковый телефон главного врача с фотографией в профиле. Далее с этого номера идет рассылка сообщений сотрудникам организации с требованием прочитать личное сообщение в мессенджере или на почте, - пояснил министр.

После этого жертва получает звонок от «сотрудника ФСБ», который начинает давить и обвинять в нарушении медицинских протоколов и порядков, а далее озвучивает сумму, которую надо заплатить для урегулирования вопроса.

Глава Минздрава предупредил всех быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников, а при возникновении таких ситуаций немедленно сообщать руководству и в полицию.