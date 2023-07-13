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НовостиПроисшествия13 июля 2023 5:56

СК проверит информацию об избиении Булавиновым бывшей супруги

Такое поручение дал председатель ведомства Александр Бастрыкин
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
СК проверит информацию об избиении Булавиновым бывшей супруги.

СК проверит информацию об избиении Булавиновым бывшей супруги.

Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об избиении Вадимом Булавиновым бывшей жены в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Информационный центр ведомства.

Информация о том, что экс-мэр Нижнего Новгорода, депутат Госдумы Вадим Булавинов избил свою бывшую жену, появилась на днях. Якобы женщина приехала за вещами в дом, где они раньше вместе проживали, и там пьяный Булавинов напал на нее и избил, нанеся различные травмы. Женщина написала заявление в полицию.

- Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Нижегородской области Айрату Ахметшину организовать процессуальную проверку по данному факту и представить доклад о ее ходе и результатах, - говорится в сообщении.

Отметим, что после произошедшего Вадим Булавинов в постах на своей странице ВКонтакте сначала отрицал это, затем жалел бывшую жену и обещал, что «все достанется детям», после чего и вовсе удалил все публикации.