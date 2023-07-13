СК проверит информацию об избиении Булавиновым бывшей супруги. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об избиении Вадимом Булавиновым бывшей жены в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Информационный центр ведомства.

Информация о том, что экс-мэр Нижнего Новгорода, депутат Госдумы Вадим Булавинов избил свою бывшую жену, появилась на днях. Якобы женщина приехала за вещами в дом, где они раньше вместе проживали, и там пьяный Булавинов напал на нее и избил, нанеся различные травмы. Женщина написала заявление в полицию.

- Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Нижегородской области Айрату Ахметшину организовать процессуальную проверку по данному факту и представить доклад о ее ходе и результатах, - говорится в сообщении.

Отметим, что после произошедшего Вадим Булавинов в постах на своей странице ВКонтакте сначала отрицал это, затем жалел бывшую жену и обещал, что «все достанется детям», после чего и вовсе удалил все публикации.