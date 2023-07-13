Дом первых руководителей ВНИИЭФ в Сарове изымут у собственника. Фото: УГО ОКН Нижегородской области

Исторический дом в Сарове, в котором жили первые руководители федерального ядерного центра, изымают у собственника через суд. Об этом сообщает NewsRoom24 со ссылкой на УГО ОКН Нижегородской области.

Здание расположено на улице Давиденко. Здесь в период с 1947 по 1989 годы жили ученые Павел Зернов, Анатолий Александров, Борис Музруков и Евгений Негин. Дом является объектом культурного наследия и принадлежит частному лицу. Владелец не заботился о нем: не ремонтировал и не пытался сохранить для истории, поэтому в здании неоднократно случались пожары, после которых дом даже не пытались восстановить.

Сейчас объект находится в плачевном состоянии, поэтому его решили изъять у собственника через суд. Дата заседания еще не назначена.