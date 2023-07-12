Выплаты попавшим в трудную ситуацию нижегородцам увеличили Фото: Даниил ОПАРИН

Размер выплат жителям Нижнего Новгорода, которые оказались в трудной ситуации, увеличили. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Согласно информации, единовременную выплату могут получить жители в случае тяжелого заболевания, травмы, смерти, гибели членов семьи, кражи или порчи имущества. Также материальную помощь окажут участникам СВО и их семьям.

Единая выплата жителям в указанных случаях увеличится с 2000 рублей до 5000 рублей, а тем нижегородцам, кому полагалась выплата в размере 5000 рублей – будут платить 10 000 рублей.