Свыше 50 тысяч кубометров воды откачали с улиц Нижнего Новгорода после продолжительных ливней. Фото: пресс-служба городской администрации.

Более 50 тысяч кубометров воды откачали с улиц Нижнего Новгорода после продолжительных ливней. Об этом сообщил первый заместитель главы администрации города Денис Скалкин.

При помощи специализированной техники, а также ресурсоснабжающих организаций – «Нижегородского водоканала» и «Теплоэнерго» подтопления на центральных улицах ликвидировано.

- В усиленном режиме работаем в микрорайоне Сортировочный, на улицах Бригадной, Айвазовского и др. Объем откаченной воды на сегодня составляет 50 тыс. кубометров, эта цифра будет расти, работы продолжаются, - отметил Денис Скалкин.

Глава Автозаводского района Александр Нагин сообщил, что водооткачивающая техника работала на ул. Космической, Мончегорской, Мельникова, 6 микрорайон, пр. Ильича и некоторых других.

- Ночью откачивающая техника работала на улицах Светлоярской, Гаугеля, Федосеенко, Кима, Планировочной, Старой Канаве, Щербакова, мотопомпы были задействованы на улицах Федосенко и Зайцева, - отметила глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова.

Кроме того, работы запланированы в частном секторе. На улице Лунской, а также на внитриквартальных дорогах на ул. Ногина, Мокроусова, Ясной и других.

Глава администрации Московского района Владимир Кропотин рассказал, что воду откачали на улице Чаадаева и Куйбышева, на дублере Сормовского шоссе и проспекте Героев, на ул. Павла Орлова у дома 6, на улицах Березовская, Бригадная и некоторых других.

В Канавинском районе работы проводили в ночь с 11 на 12 июля на Комсомольском и Московском шоссе, улицах Тонкинской, Ухтомского, Обухова, Сергея Есенина, большая работа ведется на улице Айвазовского.

В Ленинском районе воду откачивали на улицах Новикова-Прибоя, Лесная, Удмуртская, Героя Попова, Героя Чугунова, Памирская, Переходникова, Днепропетровская и на проспекте Ленина.

- Сегодня водооткачивающая техника продолжит работать на улицах Порядковая, Карповская, на территории между домами №5 и №7 по бульвару Заречный, а также у дома №10/3 по площади Комсомольской, - отметил первый заместитель главы администрации Ленинского района Николай Захар.

В центре города ситуация с водой на дорогах нормализовалась. На одной из самых проблемных точек – улице Лысогорской – сейчас с потоком воды справляется ливневая канализация. На улице Черниговской продолжают следить за ситуацией.

Также продолжается уборка деревьев в Приокском районе. Районный ДУК в течение дня был задействован на улицах Горной, Жукова, Крылова и на Анкудиновском шоссе. Подрядные организации осуществляют вывоз порубочных остатков. Коммунальные службы Советского района также продолжают устранять последствия сильного дождя: убирают упавшие деревья, откачивают воду по обращениям жителей.